Quem é Messias Donato, deputado que levou tapa do vice-presidente do PT

Natural de Itororó, na Bahia, Manoel Messias Donato Bezerra é deputado federal em primeiro mandato, tendo sido eleito em 2022 com 42.640 votos . Ele ainda não teve proposições aprovadas na Câmara. Donato tem 47 anos e ocupou, anteriormente, cadeira de vereador na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, e a titularidade de pastas da gestão municipal naquela mesma cidade.

O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) ganhou projeção no noticiário nacional após l evar um tapa, do também deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), na sessão que promulgou a reforma tributária na última quarta-feira, 20. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar apresenta-se como defensor “das crianças, da liberdade e dos valores cristãos”, como mostra sua descrição no Instagram.

Neste mês, Donato foi um dos deputados que acompanhou Bolsonaro na comitiva que viajou para a posse do presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei. Na ocasião, Donato gravou um vídeo ao lado de Bolsonaro. “De Messias para Messias” escreveu em postagem na qual disse ainda que a Argentina estava “devastada pela esquerda” em situação “parecida ao que ocorre no Brasil”. Ele também apareceu em publicações ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente.

Recentemente, Donato tratou como vitória a derrubada de pautas que eram de interesse do governo do presidente Lula (PT). Dentre as mais recentes, comemorou a derrubada do veto presidencial do Marco Temporal. “Derrubamos o veto do marco temporal. Garante segurança ao produtor rural, que encontrará amparo na Justiça para defender sua propriedade; e aos indígenas, para que tenham assegurado o seu direito de terra, se comprovado que estavam na terra até a CF de 1988”, escreveu, no último dia 14.



Agressão



Na sessão em que foi agredido, deputados da oposição, que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entoavam cânticos contra o presidente Lula, que compareceu ao evento. O deputado Quaquá foi tirar satisfação com um grupo de bolsonaristas, quando teve início a confusão. O petista chegou a chamar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de "viadinho" e foi quando Donato pegou Quaquá pelo braço e recebeu um bofetão do parlamentar.

Ao falar sobre a situação, Donato criticou Quaquá, e com a voz embargada afirmou que se sentiu “muito humilhado” com o fato. “Tenho respeito e tenho amigos, pessoas que a gente convive e diverge no parlamento, nas questões de ideias, nas comissões, deputados que estão e que são de esquerda, mas são pessoas decentes. Mas, ao mesmo tempo, me senti, assim, muito humilhado”, disse ao discursar no plenário da Câmara dos Deputados.