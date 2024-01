Messias Donato chora em discurso após ser agredido por Quaquá com tapa na cara

O deputado federal afirmou que se sentiu humilhado com o tapa de Quaquá e que espera uma resposta do Parlamento

Ao falar sobre a situação, Donato criticou Quaquá, e com a voz embargada afirmou que se sentiu “muito humilhado”.

O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) discursou na noite de quarta-feira, 20, após ser agredido pelo vice-líder do PT , o deputado Washington Quaquá, durante sessão de publicação da reforma tributária no Congresso Nacional .

Quaquá foi entrevistado pela revista Carta Capital e deu a seguinte declaração sobre o caso: “Dei uma, dou duas e dou três, não tem problema nenhum. Se me agredir, eu agrido eles. (...) Comigo a porrada canta”.

O deputado ainda disse que enquanto realizava a denúncia contra o vice-presidente nacional do PT, teve acesso a uma matéria jornalística em que Quaquá dizia que “bateu mesmo”.

“Essa Casa não serve pra isso, não é um ringue, a discussão, a briga, é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras, no que defende”, acrescentou.

Donato também contou que entrou em processo jurídico contra o deputado e que espera uma resposta do Congresso Nacional. “É um absurdo senhor presidente, (...) esse Parlamento precisa dar uma resposta aos cariocas que tiveram o desprazer de eleger esse cidadão”, completou.

“Eu tenho respeito e tenho amigos, pessoas que a gente convive e diverge aqui no parlamento, nas questões de ideias, nas comissões, deputados que estão e que são de esquerda, mas são pessoas decentes. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu me senti, assim, muito humilhado”, disse ao discursar no plenário da Câmara dos Deputados.

Entenda o caso

Durante a promulgação da reforma tributária no Congresso Nacional, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um grupo de parlamentares bolsonaristas cantava “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”, quando Quaquá se direcionou até eles.

No meio da confusão, o vice-líder do PT chamou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de “viadinho” e desferiu um tapa no rosto de Messias Donato.