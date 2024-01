Vice de Acopiara toma posse após 3ª terceiro afastamento de prefeito

Ana Patrícia assume a gestão do município pela terceira vez em um ano em decorrência dos múltiplos afastamento de Antonio Almeida Neto

Antes do juramento da gestora, a presidente em exercício da Câmara Municipal de Acopiara, Giovana Moreira (PDT), afirmou em discurso que a terceira posse de Ana Patrícia em um ano evidencia uma “cidade sofrida, maltratada pela instabilidade política”.

A vice-prefeita de Acopiara, Ana Patrícia (Republicanos), tomou posse da gestão do município nesta quinta-feira, 21, após o prefeito Antonio Almeida Neto (MDB) ser afastado pela terceira vez do cargo por 180 dias.

“Como representante eleita do povo, eu peço a senhora que se esforce para tirar a cidade desse abismo administrativo que se encontra, peço todo o seu esforço para que o transporte escolar volte a atender os nosso alunos, que a merenda escolar chegue aos nossos alunos, que o hospital volte a ter remédios, atendimentos, como é de direito de todo cidadão que precisa dele”, citou a vereadora.

Após o juramento, a prefeita Ana Patrícia discursou e convocou os vereadores a trabalharem pela população. “E convoco a cada vereador que saia do seu local e vá trabalhar e vá lutar pelos direitos do nosso povo”, finalizou.

Entenda o caso

Horas antes, Antonio Almeida Neto foi novamente afastado do cargo por 180 dias. Esta é a terceira vez que o gestor deixa o posto após solicitação do Ministério Público (MPCE) deferido pelo Poder Judiciário. A ação foi cumprida na manhã desta quinta-feira, 21.

A suspeita é da prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro que envolveriam servidores públicos e representantes de locação de veículos que prestam serviço.

Com o apoio da Polícia Civil, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra o prefeito, a secretária de Gabinete, a chefe da licitação e os empresários titulares das empresas, além de mandados de afastamento da função pública, por 180 dias, contra os agentes públicos. Além do prefeito, o chefe de Gabinete e a chefe do Setor de licitações também foram alvo da sanção.

A operação apreendeu documentos, telefones celulares, computadores encontrados na casa dos alvos, sócio das empresas. A pedido do MPCE, a Justiça também determinou que a Prefeitura suspenda o contrato com a empresa de locação de veículos investigadas devido aos indícios de fraudes na gestão na execução contratual.