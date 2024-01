Greve surpresa causa fechamento do Eurotúnel, sob Canal da Mancha

Uma greve imprevista dos funcionários franceses da Eurotunnel, empresa gestora do túnel sob o Canal da Mancha, provocou nesta quinta-feira (21) o fechamento dessa via ferroviária entre França e Reino Unido.

Todos os trens de passageiros Eurostar que circulam pelo túnel entre Paris, Bruxelas e Amsterdã em direção a Londres, assim como os veículos que transportam carros e caminhões, estão bloqueados até novo aviso.

A greve, deflagrada pelos sindicatos franceses, provocou "a interrupção total do serviço e o fechamento dos nossos terminais na França e no Reino Unido", informou a Getlink - administradora do Eurotúnel - em um comunicado.