Cada vez mais perto do PSB, Cid tem reunião com Eudoro

Grupo comandado por Cid Gomes está de saída do PDT e espera resolver destino partidário em meados de janeiro, no PSB ou no Podemos

De saída do PDT, o grupo de filiados comandado pelo senador Cid Gomes (PDT) dá indícios de estar cada vez mais perto do PSB. Nesta quinta-feira, 21, o parlamentar se encontrou com o presidente da sigla no Ceará, Eudoro Santana , na sede do partido, em Fortaleza.

Na última reunião do PDT, realizada na segunda-feira, 18, Cid chegou a afirmar que o PSB é uma preferência do grupo, mas que não estava “de todo resolvido”. Por este motivo, a decisão sobre a situação partidária do grupo foi adiada para meados de janeiro de 2024.

"Pela política estadual e pela manifestação de algumas pessoas, principalmente do Eudoro, há um chamado para que a gente vá para o PSB”, disse o senador após o encontro do PDT.

Além da questão de possíveis conflitos na disputa eleitoral das prefeituras do Ceará, o grupo de Cid enfrenta outro fator no caminho para o PSB: o acordo da sigla socialista com o PDT no Recife. Isso porque na capital pernambucana o prefeito João Campos é do PSB, enquanto a vice-prefeita, Isabella de Roldão, é do PDT.

Para somar com a disputa, ainda entra o deputado federal André Figueiredo, segundo o qual o PDT, presidido nacionalmente por ele, só irá apoiar o PSB no Recife nas eleições do próximo ano caso a sigla faça o mesmo com o candidato do PDT nas eleições de Fortaleza;

"Tudo o que a gente não quer numa eleição é marola, que tenha problema, e o PDT Nacional tem demandado que em troca do apoio do PDT no Recife o PSB apoie em Fortaleza, mas acho que isso pra gente fica extremamente contraditório. Nós estamos saindo do PDT basicamente por uma visão diferente de uma seção do partido que está concretada em Fortaleza", explicou Cid Gomes.

No entanto, Eudoro Santana já afirmou que não irá apoiar a reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o que coloca em xeque a aliança entre os dois partidos em Pernambuco.