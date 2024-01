Novo presidente do TRE-SP diz que vai atuar com 'ousadia' em defesa do processo eleitoral

Ao ser anunciado no cargo, que assume em 23 de fevereiro do ano que vem, o desembargador prometeu uma atuação estratégica e defendeu a legitimidade da Justiça Eleitoral. "A Justiça Eleitoral é orgulho nacional, referência internacional e modelo a ser replicado. Pretendo atuar representando o nosso Tribunal com ousadia e coragem, mas sem perder a humildade e a discrição, sempre na defesa do processo eleitoral", afirmou.

O desembargador Silmar Fernandes foi eleito nesta segunda-feira, 18, para comandar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) no próximo biênio. Como presidente do TRE, ele ficará responsável pela organização das eleições municipais de 2024 em todo o Estado. Há mais de 34 milhões de eleitores cadastrados em São Paulo.

Perfil

Nascido na capital paulista, Silmar Fernandes se formou em Direito pela Universidade Católica de Santos em 1985. Três anos depois, começou a carreira na magistratura. Desde então, atuou em Guarulhos, Cafelândia, Barueri, Santo André e São Paulo. Também foi assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador atua no TRE desde 2013. No ano passado, assumiu a vice-presidência do tribunal.