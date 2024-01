local do partido Servo do Povo, fundado pelo atual presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O autor da ação foi identificado pela imprensa local como Serhii Batryn , que é representante do conselho local do partido Servo do Povo, fundado pelo atual presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Nesta sexta-feira, 15, veio a público um vídeo que mostra o momento em que um deputado ucraniano interrompe a reunião de uma prefeitura do país e explode três granadas no ambiente . De acordo com a Polícia Nacional da Ucrânia, o atentado deixou uma pessoa morta e 26 feridas.

A polícia informou que um funcionário local “detonou granadas” durante uma reunião municipal em Keretsky, uma pequena cidade na região de Transcarpátia, localizada ao oeste da Ucrânia.

Um dia anterior ao atentado, Batryn publicou um vídeo em suas redes sociais criticando as autoridades locais. O principal problema, segundo ele, é a falta de água na cidade onde ele mora, Kushnytsya.

Ele também mencionou que participaria da reunião dos membros eleitos sobre o orçamento de 2024, que foi realizada nesta sexta-feira, 15.

Segundos antes de disparar os explosivos, o deputado supostamente discutiu com os colegas sobre o assunto, que se recusaram a apoiá-lo. Após a discussão, o homem saiu da reunião e voltou armado com as granadas. Muitos ucranianos passaram a ter acesso a armas e explosivos desde o início do conflito do país com a Rússia, em fevereiro de 2022.

Nas imagens captadas pelas câmeras da prefeitura, é possível ver o momento em que Batryn entra na sala onde os funcionários estão sentados. Após um breve debate, ele tira dos bolsos as granadas e as joga no chão. As explosões e gritos de pânico são ouvidos antes da interrupção do vídeo.

