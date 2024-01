Lula chama de 'fascista' mulher que questionou Dilma sobre voo de primeira classe

"De primeira classe?", questionou em tom jocoso uma passageira, que não foi identificada. "Lógico, querida. Eu sou presidente de banco. Como você acha que viaja presidente de banco?", retrucou Dilma.

Não há informações sobre quando foi feita a gravação, mas Dilma estava no Brasil para compromissos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Mercosul na semana passada.

NDB é a sigla em inglês para a instituição financeira informalmente conhecida como Banco dos Brics, do grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma, que é economista de formação, foi indicada pelo presidente Lula para o comando da instituição em março deste ano e seguirá à frente do banco até julho de 2025.