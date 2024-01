Camilo, Lula e outros políticos parabenizam Dilma pelo aniversário de 76 anos

Políticos parabenizam a ex-presidente da República e atual presidente do banco do Brics, Dilma Rousseff, nesta quinta-feira, 14, data em que completa 76 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saudou a aliada nas redes sociais, a quem desejou um ano de "muita saúde e força para seguir trabalhando pelo melhor do Brasil".

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), publicou no Instagram: "Feliz aniversário, presidenta Dilma! Que Deus lhe abençoe e lhe renove as forças em mais um ciclo. Grande abraço."