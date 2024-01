Bolsonaro tenta se infiltrar em foto com Milei e chefes de Estado e é barrado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi barrado de foto oficial em que o presidente da Argentina Javier Milei, aparece com demais líderes de outros países. Líderes sul-americanos entenderam que o retrato com a presença do ex-mandatário brasileiro poderia gerar mal estar com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário.

Estavam presentes no evento Luis Lacalle Pou (Uruguai), Santiago Peña (Paraguai), Gabriel Boric (Chile) e Daniel Noboa (Equador). Eles manifestaram contrariedade ao cerimonial, conforme reportagem da Folha de S. Paulo. O Brasil foi representado no evento pelo chanceler Mauro Vieira.