Entenda investigação do CNJ que pode provocar cassação do mandato de Sérgio Moro

Conforme ele, no período da Lava Jato, Moro “respondia a cerca de 20 procedimentos administrativos no CNJ”.

A investigação em andamento apura se Moro usou a magistratura com fins político-partidários. Caso o CNJ conclua que houve infração, comunicará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para, posteriormente, os ministros adotem as medidas que julgarem cabíveis.

A possível cassação de Moro está inserida no mesmo precedente do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). No caso de Deltan, os ministros utilizaram como base para a cassação o trecho da Lei da Ficha Limpa, que impede que magistrados e membros do Ministério Público de pedirem exoneração para concorrer às eleições se tiverem processos administrativos pendentes.

Pedido de cassação de Moro

O Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil Esperança (PT, PCdoB e PV) elaboraram ações na Justiça Eleitoral solicitando a cassação do mandato do senador Sergio Moro. As justificativas apontam suposto abuso de poder econômico por gastos irregulares do ex-juiz ainda durante a pré-campanha. À época, Moro era filiado ao Podemos e articulava disputar a Presidência da República.

Por estar inserida num contexto de irregularidade eleitoral, tanto Moro quanto seus suplentes teriam se beneficiado e, por este motivo, a cassação abrangeria a chapa toda.

Caso a Justiça Eleitoral decida condenar, a chapa será cassada e novas eleições serão convocadas. No entanto, Moro ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).