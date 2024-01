EUA anunciam exercício aéreo militar na Guiana em região disputada com a Venezuela

O ESSEQUIBO é uma região da Guiana reivindicada pela Venezuela Crédito: MARTÍN SILVA / AFP

A embaixada dos Estados Unidos anunciou que o país realizará uma ação militar na Guiana em decorrência da disputa com a Venezuela pelo território de Essequibo. O intuito do exercício, conforme o texto, é fortalecer a “parceria de segurança entre os EUA e a Guiana”. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Em colaboração com a Força de Defesa da Guiana, o Comando Sul dos EUA vai conduzir operações de voo com a Guiana em 7 de dezembro. Esse exercício estimula o entrosamento de rotina e as operações para melhorar a parceria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana, e fortalece a cooperação regional”, segue o documento.

No mesmo dia, 5, o líder venezuelano apresentou um projeto de lei que normatiza a criação do novo Estado. De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, os parlamentares da Casa votarão a proposta nesta quarta-feira, 6. Maduro também determinou que a estatal petroleira da Venezuela, PDVSA, conceda licenças para exploração de petróleo e gás na região. Criação de zona de defesa de Guiana Essequiba Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, anunciou nesta terça-feira, 5, a instauração de uma zona de defesa integral da Guiana Essequiba, e nomeou o general Alexis José Rodríguez Cabello como a "única autoridade" na região.

O território é composto por três Áreas de Desenvolvimento Integral e 28 setores de Desenvolvimento Integral, militares e administrativamente dependentes da Região de Defesa Integral da Guiana. "Esta sede da Zona de Defesa Integral da Guiana Essequiba ficará sediada em Tumeremo e designo provisoriamente o Major General Alexis José Rodríguez Cabello como autoridade única na Guiana Essequiba”, pontuou Maduro. O líder também determinou que o novo mapa da Venezuela, que engloba a Guiana Essequiba como parte do território, fosse publicado e divulgado nas escolas e universidade do país.