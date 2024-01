'Não queremos uma guerra na América do Sul', diz Lula sobre crise entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou, nesta quinta-feira (7), sua "crescente preocupação" com a crise entre Venezuela e Guiana, e advertiu que a região não quer uma guerra entre países vizinhos.

"Vamos tratar com muito carinho porque se uma coisa que não queremos aqui na América do Sul é guerra, nós não precisamos de guerra, não precisamos de conflito", disse o presidente durante uma cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, na qual propôs a mediação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) na disputa pela região do Essequibo, rica em petróleo.