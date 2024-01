Bolsonaro presenteia Neymar com medalha de "imbrochável, imorrível e incomível" Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Em visita ao atacante Neymar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presentou o atleta com uma medalha de "imbrochável, imorrível e incomível". O item, que vem sendo entregue a apoiadores e aliados, conta com uma imagem de Bolsonaro junto às três palavras. A medalha foi entregue pelo ex-mandatário na última segunda-feira, em Mangaratiba (RJ), na Costa Fluminense. Durante encontro do PL na última semana, o então chefe do Executivo afirmou aos presentes que havia presenteado o jogador com a medalha dos três "i"s. Os termos são utilizados por Bolsonaro para se autodescrever. Nas redes sociais, a gravação foi divulgada por perfis de apoiadores do ex-presidente. Atualmente Neymar está se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, e recebeu Bolsonaro em sua mansão.