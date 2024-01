Cearense lança livro sobre a trajetória que levou STF aos holofotes do debate público

O STF e os integrantes são pop, diz Grazielle. Ministros antes conhecidos apenas para um público especializado ganharam os holofotes. Para lançar uma análise aprofundada sobre o tempo atual, a autora faz um recorte histórico que vai de 1988, quando foi promulgada a Constituição , até 2004, quando ocorreu a reforma do Judiciário, foi criado o Conselho Nacional de Justiça ( CNJ ) e se estava às portas do mensalão. A obra aborda as bases do quie hoje é a presença do STF e do Judiciário na esfera política.

A obra refaz o percurso histórico que conduziu a máxima instância do Judiciário brasileiro ao centro do debate público e mostra como o Supremo aprendeu a fazer o jogo midiático e influenciar de forma planejada como a imagem do tribunal é transmitida à opinião pública — a partir do conceito proposto pela autora de agendamento estratégico. O lançamento em Fortaleza será neste sábado, às 17 horas.

No momento em que o Supremo Tribunal Federal ( STF ) e os ministros crescem em protagonismo político, a cientista política e jornalista cearense Grazielle Albuquerque lança o livro Da lei aos desejos – o agendamento estratégico do STF (editora Amanuense).

"A pesquisa começou em 2014. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre 1988, sobre anos 90, com o Brasil explodindo na minha frente. No dia do impeachment da Dilma (Rousseff), eu estava no acampamento apelidado de "Moro Lovers", em Curitiba em frente à Justiça Federal. Em todos os protestos de 2016, da Lava Jato, manifestações, eu estava acompanhando como pesquisadora. No julgamento do habeas corpus do Lula em 2018, eu estava no comitê de imprensa do Supremo. Eu estava acompanhando a explosão da transição que eu estava estudando", afirma Graziele ao O POVO.

Embora a pesquisa se debruce sobre o período de 1988 a 2004, o livro também aborda os reflexos nos anos seguintes — o livro começa no 8 de janeiro de 2023, quando o tribunal foi um dos alvos prioritários dos manifestantes que se insurgiram contra o resultado eleitoral. O fundamento do livro é entender a construção dos alicerces que abririam caminho para os acontecimentos dos últimos 20 anos.



Três episódios são fundamentais para o entendimento de como se deu a midiatização do Judiciário, anota Grazielle. O primeiro foi o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, na qual o então presidente do STF, Sydney Sanches, comandou a sessão no Senado. Dois anos depois, o próprio tribunal julgou Collor por corrupção passiva — e o absolveu por falta de provas.

O segundo momento foi a comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Judiciário em 1999, que envolveu um período de muitas denúncias, visibilidade do Judiciário e um personagem que virou jargão: Nicolau dos Santos Neto, o "juiz Lalau". Mesmo sem chegar a resultados esperados, foi o momento em que se colocou o Judiciário como um poder que precisa prestar contas e é passível de controle. Para a autora, aquilo foi a antessala da reforma do Judiciário, em 2004. O terceiro momento, ela destaca, é o mensalão.

Para tratar de um assunto hoje tão politizado e passional, Grazielle destaca o uso dos dados, números e mensurações concretas para dar solidez à análise.

Ela explica o conceito original proposto na obra de agendamento estratégico do STF. "O livro tem um conceito de agendamento estratégico que eu acho que pode ser aplicado tanto ao Supremo como aos outros tribunais da América Latina. É um conceito que se sustenta para a gente pensar os tribunais latino-americanos do ponto de vista de comunicação".