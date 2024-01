CNJ cria grupo de trabalho para estudar e regulamentar inteligência artificial no Judiciário

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, assinou uma portaria instituindo a criação de um grupo de trabalho sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário na segunda-feira, 4. O objetivo é realizar estudos e propor a regulamentação do uso de sistemas de inteligência artificial generativa para criar conteúdos com base em grandes modelos de linguagem no Judiciário.

O grupo será coordenado pelo conselheiro do CNJ Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho e composto por outros 14 membros, entre integrantes da entidade, juízes, promotores, professores universitários, especialistas em direito digital e proteção de dados, entre outros. A portaria também prevê o convite de autoridades e especialistas de instituições públicas e privadas para participarem dos estudos e das reuniões. O período de trabalho estabelecido é de um ano, podendo ser prorrogado.

No documento, o ministro faz considerações sobre o rápido avanço das tecnologias computacionais que usam IA para interagir com o usuário e propor soluções, geradas automaticamente a partir do processamento de grandes bases de dados - como o ChatGPT.