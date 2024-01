Venezuela x Guiana: Brasil envia 28 blindados para fronteira de Roraima em meio à tensão

O Exército Brasileiro irá enviar 28 veículos blindados para Pacaraima, em Roraima, em meio à disputa entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Essequibo — que é administrado pelo governo guianense. A região possui grande reserva de petróleo.

A tensão entre os dois países cresceu após a população venezuelana aprovar a anexação do território em um plebiscito, realizado no domingo, 3. Caso o presidente do país, Nicolás Maduro, decida levar adiante a decisão, o exército do país teria que passar por Roraima até chegar no território de Essequibo, o que pode gerar tensão entre o Brasil e o governo venezuelano.