"Jeitinho" deve garantir ao Ceará emendas mesmo sem assinatura de senadores

Danilo Forte (União Brasil) revelou acordo com relator do Orçamento para que o Estado não perca emendas. Deputado criticou postura dos senadores Augusta Brito (PT) e Cid Gomes (PDT)

"E por outro lado também, a gente já fez um acordo com o relator caso os senadores não assinem nessa especialidade que foi gerada para ver o novo prazo, as emendas da bancada serão devolvidas ao orçamento geral da União e o relator geral vai acatar no substitutivo por ele apresentado para votação da matéria", afirmou.

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) afirmou que há um acordo de parlamentares cearenses com o relator do Orçamento para 2024 Luiz Carlos Motta (PL-SP) caso persista o entrave de dois senadores do Estado - Augusta Brito (PT) e Cid Gomes (PDT) - assinarem a ata.

A bancada cearense tinha o prazo de apresentar a ata das emendas para 2024, mas não conseguiu chegar a um consenso e enviar até as 20 horas de terça-feira, 5. Os senadores Augusta Brito e Cid Gomes foram os únicos dos 25 parlamentares a não assinarem. Com isso, A Comissão Mista do Orçamento (CMO) estendeu o prazo para a quinta-feira, 7.

Segundo o coordenador da bancada cearense, Eduardo Bismarck (PDT), o “plenário da CMO abriu uma excepcionalidade”, concedendo “um novo prazo para inserirmos a emenda de bancada”.

Augusta e Cid reivindicam um pedido do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que solicitava a destinação de metade do valor dos repasses (R$ 158 milhões) para que a gestão estadual aplique no Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), para o tratamento de pessoas com câncer. O valor total das emendas somam mais de R$ 316 milhões.

Tanto Augusta como Cid afirmaram que não assinariam a ata da emenda enquanto deputados não se comprometessem com o envio de metade dos recursos para uso do Governo do Estado.

Dos 22 deputados, sete não tinham assegurado qualquer valor direto ao Governo e três tinham destinado menos do que a quantia pleiteada pelo Abolição. Dos R$ 158 milhões que Elmano tinha solicitado para subsidiar o programa de tratamento contra o câncer, os mandatários disponibilizaram R$ 97 milhões.