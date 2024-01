Sudene aprova recursos para dois parques solares no Ceará

A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou o financiamento de R$ 123,9 milhões para dois parques solares fotovoltaicos de geração de energia no Ceará, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Estes recursos serão investidos na instalação das empresas Bom Jardim Energia Solar 1 e 3 SPE, do grupo Qair International, no município de Icó. O total do investimento nas duas plantas é de R$ 383,3 milhões.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destaca que 83% da energia renovável do Brasil é produzida no Nordeste.