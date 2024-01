Israel planeja inundar túneis do Hamas com água do Mar Mediterrâneo, diz jornal

As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão montando novas estratégias para acabar com a vasta rede de túneis do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, Tel-Aviv está planejando usar um sistema de bombas de água para inundar a rede de túneis do Hamas com água do mar, com o intuito de expulsar os terroristas dos refúgios subterrâneos.

Segundo o jornal, as FDI montaram bombas de água nas proximidades do campo de refugiados de Al-Shati, no norte do enclave palestino. As bombas podem extrair água do Mar Mediterrâneo e inserir milhares de metros cúbicos de água por hora para os túneis, inundando os refúgios do Hamas em semanas.

Autoridades dos Estados Unidos não sabem dizer o quão perto Tel-Aviv está de realizar o plano. Washington recebeu a notícia de forma mista, expressando preocupações sobre o abastecimento de água na Faixa de Gaza, que poderia ficar comprometido pelo plano israelense.