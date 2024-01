Assim como Venezuela, Brasil também já quis invadir e dominar uma Guiana

"Por que não anexarmos a Guiana Francesa ao território brasileiro? Um país que dominar do Prata ao Caribe falará para o mundo", teria dito Jânio Quadros, conforme Cavalcanti disse a Geneton Moraes

Assim como a Venezuela, o Brasil já teve intenção de anexar ao seu território uma Guiana, a Francesa. O plano brasileiro foi idealizado em 1961. A Guiana Francesa não é um país, mas um território ultramarino pertencente à França. Embora se localize na América do Sul, é parte da União Europeia.

Jânio Quadros, então presidente, expressou vontade de invadir a Guiana Francesa em conversa com o governador do então Território Federal do Amapá, José Francisco de Moura Cavalcanti (1925-1994). Mais tarde, Moura Cavalcanti também governaria Pernambuco.

A operação teria nome de Cabralzinho, uma homenagem ao general Francisco Xavier da Veiga Cabral. Em 1895, ele debelou uma invasão francesa ao Amapá. O planejamento passava pelo envio de combatentes e embarcações para render militares franceses na Guiana.