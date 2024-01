Homem que levou tapa de Ciro após chamá-lo de "bandido" fez B.O em delegacia

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou nesta segunda-feira, 4, que Tiê Marques, jovem que foi agredido pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com um tapa no rosto, após chamá-lo de "bandido", fez um Boletim de ocorrência (BO) registrado no 2º Distrito Policial (DP).

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de uma ocorrência, neste domingo (3), registrada na Praia de Iracema, Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) por uma pessoa de 31 anos. O 2º DP está à frente das investigações".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A confusão aconteceu durante um show de samba na Beira Mara, em Fortaleza, no Ceará, berço político do pedetista.