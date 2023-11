PF prende 2 suspeitos de ligação com o Hezbollah que estariam planejando ataques no Brasil

A Polícia Federal (PF) realizou a operação "Trapiche" nesta quarta-feira, 8, mirando suspeitos de ligação com o grupo extremista libanês Hezbollah , que estariam planejando atentados no Brasil. Dois homens foram presos e 11 mandados de busca e apreensão cumpridos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

De acordo com os investigadores da operação, os envolvidos foram aliciados e eram financiados pelo Hezbollah. Os detidos são brasileiros. Há outros dois mandados de prisão abertos contra outros duas pessoas que estão no Líbano.

O grupo extremista é aliado ao Hamas, que está em guerra com Israel, à qual completou um mês na última terça-feira, 7. O Hezbollah também participou de embates na fronteira do Líbano com Israel.

Um dos presos foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar de uma viagem vinda do Líbano. A PF considera que ele já chegou com informações para praticar os ataques. O outro foi preso em São Paulo.

Os envolvidos no planejamento dos atentados, tanto recrutadores como recrutados, devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organizações terroristas e de realizar atos preparatórios de terrorismo. As penas podem chegar a 15 anos e 6 meses de detenção.

Alvos no Líbano

Segundo o portal G1, a PF acionou a Interpol para prender outros dois brasileiros que estão no Líbano e são investigados no bojo da Operação Trapiche. Os investigadores constataram inclusive que alguns dos suspeitos viajaram para Beirute, para encontros com o Hezbollah. As apurações tiveram início com informações colhidas pela inteligência dos Estados Unidos e de Israel.