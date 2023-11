Militares de Israel e Hezbollah trocam tiros na fronteira Líbano-Israel

A escalada ocorreu um dia depois de o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ter dito que o seu grupo já está envolvido em combates sem precedentes ao longo da fronteira Líbano-Israel. Ele ameaçou uma nova escalada, enquanto a guerra de Israel em Gaza com o Hamas, aliado do Hezbollah, se aproxima da marca de um mês.

Aviões de guerra israelenses conduziram ataques aéreos ao longo da fronteira com o Líbano neste sábado, enquanto o grupo militante Hezbollah atacava vários postos do exército israelense.

Nos arredores da aldeia de Rmeish, numa área acidentada ao longo da fronteira, um ataque aéreo israelita causou uma espessa fumaça cinzenta. Os bombardeios de artilharia podiam ser ouvidos à distância. A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano também relatou ataques aéreos em torno de várias outras aldeias fronteiriças.

O porta-voz militar israelense, Avichay Adraee, postou no X, antigo Twitter, que aviões de guerra, tanques e artilharia israelenses dispararam contra a fonte do fogo no lado libanês da fronteira e também atingiram alguns depósitos de armas, infraestrutura e postos do Hezbollah usados pelo militante libanês.

O Hezbollah disse que um de seus combatentes foi morto ao longo da fronteira, elevando para 56 o número total de mortos do grupo militante desde o início dos combates. Dez civis, incluindo um jornalista da Reuters, foram mortos, bem como vários combatentes palestinos. Fonte: Associated Press