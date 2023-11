Em meio de embate sobre esgoto, líder de Elmano critica situação fiscal de Fortaleza

Na última semana, Prefeitura e Governo do Estado entraram em divergência sobre irregularidades no esgotamento da Praia de Iracema

Líder do governo Elmano de Freitas (PT), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) criticou a queda de Fortaleza no Índice Firjan de Gestão Fiscal, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que avalia a gestão fiscal dos municípios brasileiros.

O parlamentar afirmou que os “11 anos no poder, durante os quais a gestão fiscal se tornou problemática”, em menção não só a José Sarto (PDT), atual mandatário da Capital, mas também a seu antecessor Roberto Cláudio (PDT).

“A gestão municipal da Prefeitura de Fortaleza tem enfrentado dificuldades significativas que afetaram a cidade de maneira substancial. A administração atual está há 11 anos no poder, durante os quais a gestão fiscal se tornou problemática”, afirmou em publicação no último domingo, 5.