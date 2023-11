PF amplia prazo na investigação de Janones por suposto desvio de recurso

A Polícia Federal solicitou, no fim de outubro, ao Supremo Tribunal Federal (STF), a ampliação do prazo de 60 dias na investigação contra o deputado federal André Janones (Avante), por suposto desvio de recursos públicos.

De acordo com a denúncia, Janones e Leandra desviaram os salários de um servidor do gabinete do parlamentar. Segundo a Veja, a denúncia foi feita por um ex-assessor do deputado.

Ainda sobre a ampliação do prazo, os policiais afirmam que ainda existem pendências na investigação do caso. O relator do processo, ministro Luiz Fux, pediu um manifesto da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o assunto.

Janones também é investigado no Supremo Tribunal pelo suposto uso de fake news contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no livro “Janonismo Cultural: o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil”, que será lançado este mês. A denúncia partiu de 41 deputados aliados a Bolsonaro.