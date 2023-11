Assembleia do Ceará aprova obrigação de piso tátil em prédios públicos

As diretrizes que devem guiar a instalação dos equipamentos de acessibilidade estão contidas na NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nessa quarta-feira, 1º, projeto de lei do deputado estadual Júlio César Filho (PT) que obriga órgãos públicos estaduais a utilizarem piso tátil em suas dependências. A medida é válida aos novos prédios e aos que passarem por reformas a partir da vigência da lei .

"O direito de ir e vir não pode ser restrito ao indivíduo em razão de sua deficiência. Assim sendo, deve-se sempre buscar melhorias e avanços, criando estruturas adaptadas e políticas para a efetiva inclusão destes grupos", escreve o parlamentar no texto do projeto.

"Seu direito de viver confortavelmente e de formar independente deve ser respeitado. Neste caminho, é mister destacar que a circulação de deficientes visuais nos espaços públicos externos e internos merece especial atenção, já que é comum a ocorrência de acidentes por conta obstáculos sem a devida sinalização por piso tátil", complementa.

Piso tátil: o que é e como deve ser

De acordo com o site Essencial Acessibilidade, o piso tátil apresenta pequenas esferas na superfície que podem ser verificadas com o uso de uma bengala. É relevante que o piso tátil tenha cor contrastante com o piso original.

A estrutura também deve: