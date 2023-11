Deputados federais terão mais uma semana de feriadão

A Câmara dos Deputados Federais liberou os parlamentares de suas funções na semana do feriado de 15 de novembro — Proclamação da República. Segundo informações da Folha de São Paulo e do Valor Econômico, o presidente da casa legislativa, Arthur Lira, foi o responsável por organizar o “feriadão” com os líderes partidários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para compensar a ausência dos parlamentares, Lira combinou com os líderes de promover sessões de votação de segunda-feira, 6, a quinta-feira, 9. Os deputados também irão folgar na próxima quinta-feira, 2, no feriado de finados e na sexta-feira, 3. Em forma de reparação, sessões foram realizadas no início da semana.