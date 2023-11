Lula assina GLO para combater crime organizado no país

"A situação ficou muito grave, a violência que nós temos assistido tem se agravado a cada dia que passa", disse o presidente em uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, após assinar o decreto de garantia da Lei e da Ordem (GLO).

A operação, que contará com 3.700 efetivos do Exército, Marinha e Aeronáutica, tem como objetivo "ajudar ao próprio Brasil a se liberar das quadrilhas do tráfico de drogas e do tráfico de armas", acrescentou Lula.

As medidas especiais se estenderão até maio de 2024 e incluem o porto de Santos, o maior do país, e outros dois no estado do Rio de Janeiro: o da capital e o de Itaguaí. Também abrangem os aeroportos internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio.

"E se for necessário reforçar em mais portos e aeroportos, nós vamos reforçar", afirmou o presidente.

Os militares atuarão em coordenação com a Polícia Federal para intensificar as detenções de suspeitos e a apreensão de bens dos grupos criminosos, sobretudo no Rio de Janeiro, de acordo com um comunicado do governo.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que era essencial "tirar o dinheiro do crime organizado", que no Brasil movimenta "bilhões de reais".

Lula mostrou relutância em enviar as Forças Armadas para combater o crime organizado nas favelas, afirmando não querer "pirotecnia", referindo-se a intervenções armadas anteriores que fracassaram em pacificar áreas controladas por milicianos e traficantes.