O POVO News: Palestinos invadem armazéns da ONU em Gaza em busca de comida

A edição também comenta sobre a reunião de Lula com ministros e os nomes indicados para a liderança do Banco do Brasil

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a expansão da operação do Exército de Israel em Gaza, com o avanço de tanques, veículos blindados e militares. A iniciativa foi classificada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como “segunda fase” da guerra.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 30. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Neste domingo, palestinos invadiram armazéns da ONU em Gaza para obter comida.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o encontro do petista com ministros para planejar ações de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Já está definido que Marinha e Aeronáutica vão atuar na fiscalização do contrabando nos portos e aeroportos. O Exército vai cuidar das fronteiras do estado, apertando o cerco contra o crime organizado.

Além disso, a edição explica o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre os dois nomes indicados para a liderança do Banco do Brasil. Paulo Picchetti assumirá a Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, enquanto Rodrigo Teixeira ficará com a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

