Ex-diretora da Pasta da Economia na gestão Guedes é pré-candidata pelo Novo à Prefeitura de SP

Marina Helena é mestre pela UnB, montou o plano de governo do Novo para as eleições municipais de 2020 - quando Filipe Sabará foi o candidato da sigla - e foi CEO do Instituto Millenium, entidade liberal fundada por Guedes. Antes da carreira política, ela trabalhou no mercado financeiro e em bancos.

Ex-secretária-geral do Diretório Nacional do Novo, ela disputou o mandato de deputada federal em 2022 e ficou como suplente. Nas eleições passadas, a economista declarou um patrimônio de R$ 8,6 milhões. Ela tem 43 anos e 20 de experiência em "setor privado, setor público e terceiro setor", diz o partido.

Com Marina, agora São Paulo tem seis pré-candidatos para 2024. Marina Helena e Tabata Amaral (PSB) são as únicas mulheres. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tentará a reeleição. Também já tem o nome colocado para a disputa o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro e senador Marcos Pontes (PL), e o também deputado Kim Kataguiri (União Brasil).

Nas redes sociais de Marina Helena há elogios ao libertário Javier Milei, que disputa a presidência da Argentina contra o governista Sergio Massa, e críticas a Lula, aos privilégios do Poder Judiciário e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Nas eleições de 2022, a economista declarou voto no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

No dia 28 de setembro, ela parabenizou o Senado Federal por ter aprovado o projeto de lei do marco temporal da demarcação das terras indígenas, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a tese é inconstitucional. "Em defesa ao fim do ativismo legislativo do STF, a oposição obstruiu as votações no Congresso e o Senado aprovou o marco temporal", escreveu a economista.

Nas eleições presidenciais passadas, ela criticou o "ativismo político" e a "censura prévia" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que suspendeu a exibição de um filme, às vésperas do primeiro turno, sobre a facada que Bolsonaro levou em Juiz de Fora. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral Eleitoral, entendeu, na época, que o gesto era um investimento privado indireto na campanha do ex-presidente.