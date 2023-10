Um ano depois, apoiador de Lula comenta sobre o dia que esteve na mira de Zambelli

Luan Araújo fala sobre o dia em que esteve na mira da deputada Carla Zambelli Crédito: reprodução

Um ano após protagonizar um incidente que teria influenciado as eleições presidenciais de 2022, o jornalista Luan Araújo decidiu revisitar o episódio que ele descreve como uma experiência aterrorizante. Foi na tarde de 29 de outubro de 2022, quando ele se viu sendo perseguido pela deputada Carla Zambelli, apoiadora de Jair Bolsonaro, e testemunhou o som de um tiro que permanece vívido em sua memória. Após um ano de relativo silêncio em relação ao incidente, o jornalista de 33 anos concordou em compartilhar sua perspectiva. Ele afirma que hoje adotaria uma abordagem diferente e não responderia às provocações, caso encontrasse Carla Zambelli novamente, enfatizando que não vale a pena entrar em confrontos. As informações são do jornal Estadão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Luan também comenta que nunca recebeu um telefonema do ex-presidente Lula ou do PT, mas que não se sente decepcionado com isso. Sua prioridade estava em lidar com as consequências pessoais do incidente.