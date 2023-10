Aos 78 anos, Lula revela expectativa de viver até os 120

Na sexta-feira, 27, o petista promoveu um café da manhã no Palácio do Planalto, com 37 jornalistas de 37 veículos de comunicação

“Eu estou muito feliz de estar completando 78 anos. Quando tinha 30, jamais imaginei que pudesse chegar aos 60. E agora com 78 na perspectiva de viver 120. É a meta que eu estou conversando com o Todo Poderoso para que ele permita que eu fique um pouco mais no planeta Terra, até porque nós temos que tentar salvar esse planeta. Muito obrigado a todos pelas felicitações no meu aniversário”, escreveu.

Na sexta-feira, 27, o petista promoveu um café da manhã no Palácio do Planalto, com 37 jornalistas de 37 veículos de comunicação. Na oportunidade, o presidente afirmou estar feliz pela saúde e que não esperava que a recuperação do procedimento médico que fez no quadril em 29 de setembro pudesse ser “tão rápida”.

Lula realizou o evento no mesmo dia em que comemorou seus 78 anos. Ele foi o político mais velho a assumir a Presidência da República na história do Brasil. Também é o 2° chefe de Estado mais velho do G20, ficando atrás só de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que tem 80 anos.

Ao final do seu terceiro mandato, Lula terá 81 anos. A expectativa de ser candidato à reeleição não foi descartada pelo petista, o que poderia o deixar no poder até seus 85 anos. Em fevereiro de 2024, Lula se tornará o presidente mais velho no posto, ultrapassando Michel Temer (MDB), que tinha 78 anos e três meses quando deixou o cargo, em 2019.

