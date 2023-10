Bolsonaro diz que houve um desastre em 2022, mas diz que ano é página virada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 28, que "houve um desastre" em 2022, mas que é preciso considerar tudo como uma "página virada". No ano passado, ele foi derrotado nas eleições na disputa com o petista Luiz Inácio Lula da Silva e se recusou a reconhecer o resultado da votação.

"Quis Deus me dar segunda vida e quatro anos de presidente da República. Houve um desastre no ano passado. Ninguém entende o que aconteceu, mas vamos considerar página virada. Vamos continuar lutando pelo nosso Brasil. Temos um legado. Eu falo temos porque não é meu, é de todos nós", disse Bolsonaro, durante evento do PL Mulher em Goiânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento, realizado no Centro de Convenções de Goiânia, foi tocado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Jair Bolsonaro apareceu ao fim do encontro para discursar por cerca de cinco minutos.