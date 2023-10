Alece aprova lei que obriga bares e restaurantes a disponibilizarem cardápio físico

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou projeto de lei que obriga bares e restaurantes a funcionarem com cardápios físicos. Com as restrições feitas durante a pandemia de Covid-19, o acesso dos clientes às opções dos estabelecimentos poderia ser feito por QR Code. A medida foi aprovada na quarta-feira, 18 de outubro.

Se por um lado essa alternativa reduz custos dos empresários com impressão de material gráfico, por outro gera reclamações de parte dos clientes por diversas razões. Dificuldades com o sinal de internet, dificuldades com tecnologia ou indisponibilidade de telefone celular são algumas delas.

"Nos casos em que o cliente esteja com o telefone celular descarregado, ou sem internet ou mesmo o aparelho não possua a capacidade de leitura do QR Code, o mesmo fica impossibilitado de ser atendido, causando a ele um constrangimento desnecessário", destaca o texto do projeto, de autoria do deputado(PDT).