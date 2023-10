Operação de busca e apreensão da PM contra MST no PR encontra armas e leva 10 à delegacia

A Polícia Militar do Paraná executou dois mandados de prisão e realizou uma operação busca e apreensão em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Guarapuava nesta sexta-feira, 20. A PM do Estado também encaminhou dez pessoas à delegacia e apreendeu armas, informou o órgão.

A 3ª Vara Criminal de Guarapuava expediu a operação - que teve o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil - e dois mandados de prisão, em resposta aos protestos nesta quinta-feira. Manifestantes do MST fecharam o km 390 da rodovia PR 170 e agrediram e ameaçaram três policiais. O protesto começou na quarta-feira.

A PM encontrou uma espingarda com um homem. No veículo de outro homem havia uma pistola calibre 9mm, com 20 munições intactas. Outro homem mantinha uma outra pistola com dez munições no carregador. Um quarto homem tinha nove munições de calibre 38 no carro.