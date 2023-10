Filho de general Santos Cruz é alvo de operação da PF sobre espionagem na Abin

Caio César, filho do general Santos Cruz, é um dos representantes da empresa que comercializa software israelense

A Polícia Federal realizou uma operação nesta sexta-feira, 20, com intuito de investigar o uso irregular de um sistema secreto de monitoramento de geolocalização de celulares pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O software, israelense, é comercializado no Brasil pela empresa Cognyte. Um dos representantes da corporação é Caio César dos Santos Cruz, filho do general da reserva do Exército, Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão Bolsonaro. Caio foi inserido na investigação da PF e presta depoimento aos agentes.

Os dois servidores da Abin presos por suspeita de coerção são Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Yzycky. De acordo com a PF, além de participarem do uso ilegal de sistema espião, ambos teriam coagido seus colegas para não serem demitidos.