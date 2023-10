Lula se levanta, diz que está recuperado e que volta ao Planalto semana que vem

Lula operou o lado direito do quadril para corrigir uma artrose em 29 de setembro - no mesmo dia, também retirou o excesso de pele das pálpebras. No dia primeiro de outubro teve alta e foi para o Palácio da Alvorada para continuar sua recuperação.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, usou o final de seu discurso na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família para dizer que está recuperado da cirurgia no quadril e que voltará a trabalhar do Palácio do Planalto na semana que vem. Ele participou da solenidade por videoconferência, de dentro do Palácio da Alvorada.

Gasto com população pobre no Orçamento

"Para vocês perceberem que semana que vem eu já vou voltar ao Palácio do Planalto. Já estou levantando sozinho, ficando em pé. O Mano Menezes já me chamou para voltar a jogar no Corinthians, o Diniz está pensando em me chamar para a Seleção, estou pronto para o combate outra vez. Na semana que vem, Wellington [Dias, ministro do Desenvolvimento Social], nos encontraremos no Palácio do Planalto", declarou o presidente da República.

Brincadeiras com o Corinthians e com a Seleção

"Quando a gente vê o montante de dinheiro [do Orçamento] , a gente precisa calibrar com quantas pessoas a gente está lidando. A gente não tem que falar em gasto quando se fala em combater fome, educação, investir no trabalho que cuida do País, do povo", acrescentou. A proposta de Orçamento para 2024, apresentada pelo governo, contudo, não prevê um reajuste do valor pago aos beneficiários do Bolsa Família, hoje em R$ 600.

Segundo o chefe do Planalto, recursos destinados à população menos favorecida "não é favor do governo, é obrigação". "A coisa mais barata que tem no Orçamento da União é cuidar do povo pobre, cuidar das nossas crianças e melhorar o ensino fundamental", declarou.

No evento sobre o Bolsa Família, Lula voltou a pedir para que recursos destinados ao combate à fome no Brasil não sejam considerados como gastos. De acordo com ele, "a coisa mais barata" do Orçamento é o dinheiro destinado à população pobre.

Promessa de acabar com a fome no Brasil

Na fala, o presidente reiterou a promessa do governo de acabar com a fome no País até 31 de dezembro, final de seu terceiro mandato. "Quando a gente vê um programa desse completar 20 anos e ter o ministro Wellington da sua qualidade dirigindo isso, com a equipe extraordinária que você montou, eu tenho certeza que, muito mais rápido do que da primeira vez, a ONU vai outra vez anunciar ao mundo que o Brasil outra vez acabou com a fome", comentou.

Lula disse que, até o final de sua gestão, fará com que a população coma ao menos três vezes ao dia. Ele falou que, quem quiser comer quatro vezes por dia, também será possível, mas é preciso "comer de forma racional, sem guloseima". "A gente também não quer que as pessoas tenham peso excessivo. Queremos que as pessoas comam comida saudável", comentou.