Dino e Barroso discutem plano para melhoria nas condições do sistema penitenciário

A reunião foi realizada depois que o STF decidiu, no início do mês, por unanimidade, que os governos federal, estadual e distrital, devem elaborar um plano de melhorias nas unidades prisionais do país . O julgamento concluiu que existe uma “violação massiva de direitos fundamentais dos presos”. A ação foi solicitada pelo Psol . Durante a reunião, o presidente do STF entregou a decisão para o ministro da Justiça.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , se reuniu na última quinta-feira, 19, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso , para tratar sobre a elaboração de um plano governamental de medidas para a melhoria do sistema penitenciário brasileiro.

O Governo Federal terá seis meses para elaborar e enviar o plano para a aprovação do STF, e depois, os estados e o Distrito Federal terão seis meses para apresentar a proposta para a Suprema Corte. O plano com as melhorias deve ser implementado em três anos.

O ministro da Justiça e o presidente do STF concederam entrevista para jornalistas depois do encontro. Dino afirmou que eles convergiram quanto ao tema e que o governo pretende enviar o plano antes do prazo de seis meses.

“Convergimos no principal, que é essa ideia que o tema do sistema penitenciário deve ser enfrentado com uma urgência por essa dupla dimensão, a dimensão, inclusive, do cumprimento de decisões do Supremo, de outros tribunais e também por essa visão da política pública de segurança, na medida em que, por exemplo, as grandes facções criminosas que atuam em todo o Brasil surgiram no ventre do sistema penitenciário”, afirmou o ministro da Justiça.

Barroso complementou dizendo que o trabalho é um “projeto comum” entre os Poderes e que o plano será feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Nós deixamos claro que não é uma posição adversária do Supremo em relação ao Executivo, pelo contrário, é um projeto comum que nós vamos procurar desenvolver de melhoria do sistema carcerário, que é não apenas uma questão de proteção dos direitos humanos básicos das pessoas internas, mas também melhorar o sistema carcerário é melhorar a segurança pública”, concluiu o presidente do STF.

Denúncias do sistema carcerário do Ceará