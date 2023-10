Após polêmica de Zema com o Nordeste, Consórcio Sul-Sudeste é formalizado

Em entrevista ao Estadão em agosto deste ano, Zema chamou os estados do Nordeste de "vaquinhas que produzem pouco" ao anunciar a criação do Cosud para disputar protagonismo com a região.

"O que a gente menos quer do Cosud é que ele seja um consórcio político, no sentido eleitoral. Queremos que seja um consórcio que, na medida em que vai amadurecendo, seja em cima de questões técnicas, de temáticas para ajudar a modernizar a máquina pública”. Diante da polêmica, o representante disse que os consórcios das regiões Norte e Nordeste servem de inspiração.

De acordo com os chefes do Executivo das duas regiões, o objetivo do grupo não é o confronto entre as Unidades da Federação, mas sim a cooperação e melhoria de políticas públicas. Durante o encontro, o governador do Paraná e presidente do Cosud, Ratinho Júnior (PSD), afirmou que a intenção não é focar no campo eleitoral, mas no técnico.

“Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década. Se não você vai cair naquela história, do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. É preciso tratar a todos da mesma forma”, disse Zema na época.

Zema e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, repeliram no evento desta quinta-feira o mal-estar entre as regiões de forma sutil, reafirmando a colocação do presidente do Cosud. "O objetivo não é fazer contraponto, mas construir políticas públicas e cooperar. O resultado será melhor com a cooperação do governo federal", afirmou Tarcísio.

O chefe do Executivo mineiro declarou que o consórcio existe "para unir e somar, e nunca para dividir". No entanto, ele focou nas medidas ambientais tomadas durante sua gestão.

Participaram também do evento o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm (PL).