Com cargos e sem recursos, Cosud faz primeiro encontro

Os governadores do Sul e do Sudeste se reuniram nesta quinta-feira, 19, pela primeira vez após a aprovação em cada Estado das leis que autorizam a criação do Consórcio de Integração das duas regiões, o Cosud. O consórcio causou polêmica após o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), defender em entrevista ao Estadão maior protagonismo do grupo em relação ao Norte e ao Nordeste em debates nacionais, como a reforma tributária.

Houve uma força-tarefa dos governos para aprovação dos projetos nos legislativos estaduais - em dois Estados, Minas Gerais e Santa Catarina, a proposta só passou anteontem, véspera do encontro do Cosud. Na Alesp, o projeto de lei foi aprovado no final de setembro, por 53 votos a 15. Apenas o Rio de Janeiro ainda não aprovou o protocolo.

Na abertura do evento, em São Paulo, os governadores negaram que o Cosud tenha como objetivo colocar Estados contra Estados e que a intenção é estimular a cooperação e melhorar as políticas públicas. "O que a gente menos quer do Cosud é que ele seja um consórcio político, no sentido eleitoral", disse o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), atual coordenador do grupo. "Queremos que seja um consórcio que, na medida em que vai amadurecendo, seja em cima de questões técnicas, de temáticas para ajudar a modernizar a máquina pública." Segundo ele, outros consórcios, como Nordeste e Norte, foram "inspiração".