Chefe da ONU pede a Israel que evite 'catástrofe humanitária'

Em nota separada, divulgada nesta sexta-feira, Guterres ressaltou que "até mesmo as guerras têm regras". "A situação em Gaza caiu a um nível perigoso. O sistema de saúde está à beira de um desastre, os necrotérios estão sobrecarregados e há uma crise de água", afirmou.

"O secretário-geral e sua equipe passaram muito tempo ao telefone. Ele está em contato constante com autoridades israelenses, pedindo que evitem uma catástrofe humanitária", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira (13) a Israel para evitar "uma catástrofe humanitária", depois que o Exército israelense ordenou que mais de 1 milhão de pessoas saiam do norte de Gaza.

"Temos 13.000 membros do pessoal da UNRWA em Gaza, trabalhadores da linha de frente, professores, médicos, enfermeiras e pessoas que dão apoio psicológico. Ficam onde seu apoio é necessário", prosseguiu. "A prioridade do secretário-geral é garantir que Israel permita a entrada de ajuda humanitária" para Gaza, acrescentou Dujarric.

Quando a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) anunciou a transferência de suas operações para o sul da Faixa de Gaza, informou que nem todo o seu pessoal havia se deslocado para lá. "Alguns pediram para ficar no norte. Tomam suas próprias decisões", ressaltou.

Consultado sobre a sugestão dos Estados Unidos de criar "zonas seguras" em Gaza, o porta-voz declarou: "Logicamente, estamos tentando ver o que podemos fazer para manter seguros os moradores de Gaza e criar áreas para a ajuda humanitária e os civis. Não queremos uma situação na qual as populações deslocadas sejam obrigadas a fugir. As pessoas deveriam poder ficar seguras em seus lares."

A ONU afirmou ontem que havia sido informada pelo Exército israelense sobre uma ordem para a saída de cerca de 1,1 milhão de moradores do norte de Wadi Gaza para o sul "em um prazo de 24 horas".

O enclave está sitiado pela guerra desencadeada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes do movimento islamita palestino Hamas a Israel.

"Há seis dias, não entra nada. Um dos meus colegas da UNRWA me disse por telefone que não viu chegar nenhuma gota d'água. Estamos quase no limite", informou o porta-voz, ressaltando que a ONU está em contato com israelenses e egípcios para tentar fazer a ajuda chegar ao enclave.