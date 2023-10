Jogo Político: Cid convoca diretório e novela do PDT tem novo capítulo

Jornalistas do O POVO analisam expectativas da reunião convocada por aliados do senador Cid Gomes (PDT) que pode eleger nova Executiva do PDT no Ceará.

A sigla lida com entraves internos desde o início de outubro, quando o deputado André Figueiredo retornou à liderança do partido, que anteriormente estava sendo dirigida pelo senador Cid Gomes após acordo entre os dois.

O programa Jogo Político desta segunda-feira, 16, fala sobre a crise no diretório estadual do PDT e a reunião que será realizada nesta segunda, 16, para discutir os rumos que a legenda tomará daqui em diante.

O episódio comenta ainda sobre o encerramento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques golpistas do 8 de janeiro. O relatório final será votado nesta quarta, 18. O presidente da comissão, Arthur Maia (União Brasil-BA) confirmou para a próxima terça, 17, a releitura do relatório da senadora, Eliziane Gama (PSD-MA), bem como dos votos em separado a serem apresentados por parlamentares da oposição.

Também nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma uma série de Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) contra as chapas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), durante campanha eleitoral de 2022. O petista responde a quatro ações do gênero, enquanto o ex-mandatário responde a quinze.

A edição do Jogo Política terá as análises dos jornalistas de Política do O POVO: Carlos Mazza, Júlia Duarte e Vítor Magalhães.

O programa começa às 14 horas e tem transmissão ao vivo pelas redes sociais do O POVO: Youtube, Facebook e Twitter.



