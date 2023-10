TSE julga ações contra Lula e Bolsonaro nesta semana; entenda as acusações

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomará nesta semana o julgamento de uma série de Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) contra as chapas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Lula (PT) na campanha do ano passado. Em todos os casos, o parecer da Procuradoria Eleitoral é pela improcedência dos pedidos.

Ao todo, Lula responde a quatro ações do tipo, enquanto Bolsonaro é alvo de outras quinze. As sessões de julgamento desta semana serão comandadas pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal).

Ações contra Bolsonaro

Três processos contra o ex-presidente serão julgados de forma conjunta na sessão da terça-feira, 17. Com base semelhante, os três dizem respeito a acusações contra Bolsonaro e seu vice, o general Braga Netto (PL), de uso indevido de meios de comunicação da União e das dependências do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.