Secom: Lula discute compromissos públicos com ministros e pode participar por vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá participar por videoconferência de compromissos públicos na próxima semana, informou a Secretaria de Comunicação (Secom) do Palácio do Planalto. Ele discutiu esses possíveis compromissos com ministros nesta quarta-feira, 11.

O governo pretende fazer ações para marcar os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos e o Dia Mundial da Alimentação, na segunda-feira, 16. Também os 20 anos do Bolsa Família, em 20 de outubro, e a entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, também no dia 20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula ainda estará com a mobilidade reduzida por causa da recuperação da cirurgia no quadril que fez no fim de setembro. O procedimento corrigiu uma artrose. O petista tem despachado do Palácio da Alvorada. As reuniões que faz com ministros no período são por videoconferência, além de conversas rápidas por telefone.