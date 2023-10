O POVO News: primeiros brasileiros são repatriados e Lula faz apelo por crianças

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 11. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Primeiros brasileiros foram repatriados e o presidente Luiz Inácio Lulda da Silva (PT) fez um apelo para a retirada de crianças das regiões de conflito.

O Ministério das Relações Exteriores ainda está verificando a informação de que há brasileiros entre os reféns que o grupo Hamas fez ao atacar o território israelense, por terra e ar, no último sábado, 7. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (11), pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conricus. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Conricus afirma que o Hamas mantém em torno de 150 reféns e que, entre estes, há dezenas de cidadãos com dupla nacionalidade, incluindo brasileiros, argentinos, italianos, entre outros. O ministério ainda apura a informação.



O presidente Lula publicou apelo ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e à comunidade internacional, em defesa das crianças palestinas e israelenses. Para o presidente, são urgentes uma intervenção humanitária internacional e, também, o cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas.



A edicação aborda ainda a demissão do servidor da Câmara após zombar de vítima do Hamas. O assessor parlamentar Sayid Marcos Tenório foi demitido do gabinete do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) nesta terça-feira, 10, por ironizar, nas redes sociais, uma mulher israelense sequestrada pelo grupo terrorista Hamas. No X (antigo Twitter), ele comentou um vídeo em que ela aparece com as calças sujas: "Isso é uma marca de m.... Se achou nas calças", com um emoji sorridente.

O programa contará com a entrevista de Marcos Feres, Coordenador do Núcleo de Comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL). O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Serviço



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO