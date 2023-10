No Ceará, 103 municípios aprovam Piso da Enfermagem, mas sindicatos reclamam da aplicação

Sindicatos filiados à Fetamce denunciam irregularidades. Crédito: Samuel Setubal

O piso salarial de profissionais da Enfermagem foi aprovado até agora em 103 dos 184 municípios cearenses, segundo levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce). Entretanto, sindicatos filiados à entidade reclamam da forma da aplicação. Eles apontam que o piso está sendo considerado como a remuneração total, e não como salário-base, como reivindica a categoria. É o caso de Canindé, município localizado a 118 km de Fortaleza, onde foi aprovado repasse de complemento financeiro à categoria. De acordo com Regina Lemos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindsec) do Município, a reivindicação é para que cada profissional comece a receber o piso como salário-base.