Milei diz que Lula é "comunista furioso" que atua contra sua candidatura na Argentina

O candidato à presidência na Argentina Javier Milei disse que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atuou contra a sua candidatura e chamou o petista de "comunista furioso". Coluna da jornalista Vera Rosa, do Estadão, revelou que o presidente brasileiro agiu em prol da liberação de crédito para a Argentina, o que favorece o rival de Milei, Sergio Massa , que é ministro da Economia do atual governo.

Ele também compartilhou publicações de apoiadores sobre o caso. Uma delas diz: "o presidente comunista do Brasil, Lula, que fundou com Fidel Castro o Foro de São Paulo, está agindo para que um banco brasileiro empreste milhões de dólares ao governo argentino, para evitar que Milei ganhe as eleições. Lula financiou Maduro (Venezuela), CFK (Cristina Kirchner, Argentina), Petro (Colômbia), entre outros".

No final de agosto, Lula pediu à ministra do Planejamento, Simone Tebet, que votasse para o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) conceder um empréstimo de R$ 1 bilhão à Argentina. A ministra é a governadora do Brasil na instituição.

Esse empréstimo era uma ponte para que a Argentina conseguisse outro, de R$ 7,5 bilhões, com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Endividado, o país estava sem lastro para conseguir mais crédito com o CAF - por isso a intervenção de Lula.

Amigo pessoal do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Milei defende a dolarização do País, a saída do Mercosul, o fim do Banco Central argentino e a redução do número de ministérios.



No último debate presidencial, Milei negou os 30 mil desaparecidos durante a ditadura argentina. "Não foram 30 mil desaparecidos, são 8.753. Somos contra uma visão de apenas um lado da história", disse o candidato.