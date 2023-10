Debate de candidatos à presidência da Argentina demonstra divergências nas propostas econômicas

"A Argentina está em decadência. Se continuarmos assim, em 50 anos seremos a maior favela do mundo", afirmou o candidato libertário de extrema-direita Javier Milei, líder em várias pesquisas, que projetam sua presença no segundo turno eleitoral.

As propostas para combater a inflação, a fuga de divisas, a dolarização da economia ou o fim do Banco Central foram os temas que dominaram o primeiro debate, no domingo à noite, de candidatos à presidência da Argentina, onde o primeiro turno das eleições acontecerá em 22 de outubro.

As declarações foram criticadas pelos outros candidatos. "Explique aos argentinos como, sendo o pior ministro da Economia, você vai ser um bom presidente. Fez tudo errado. Dobrou a inflação", afirmou Patricia Bullrich, ex-ministra da Segurança no governo de centro-direita de Mauricio Macri (2015- 2019).

Ele afirmou que, se for eleito presidente, promoverá uma lei que permita o retorno ao país dos recursos depositados no exterior sem o pagamento de impostos, além de um plano de desenvolvimento das exportações.

"Propomos a reforma do Estado, desregulamentar a economia, fazer privatizações e fechar o Banco Central. Se me deixarem, em 15 anos a Argentina pode alcançar níveis de vida como a Itália e a França, se me derem 20 anos, a Alemanha, e se me derem 30, os Estados Unidos", afirmou o economista.

Myriam Bregman, candidata da Frente de Esquerda, criticou Massa por ter desvalorizado a moeda do país em quase 20% em 14 de agosto, um dia após as primárias, para cumprir uma exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Argentina tem um acordo de 44 bilhões de dólares.

O debate de domingo também abordou questões como educação e direitos humanos, temas em que Milei ganha destaque por suas posições polêmicas.

Quarenta anos após o retorno da democracia ao país, Milei questionou se a ditadura provocou 30.000 desaparecidos, como afirmam as organizações de defesa dos direitos humanos, e descreveu os anos do regime militar como uma "guerra" entre as forças do Estado e as guerrilhas.