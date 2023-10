Antônio Henrique defende independência do PDT ao governo Elmano: "As coisas já estão funcionando"

Membro do grupo de três deputados estaduais que têm atuado na oposição, o parlamentar apoiou o retorno de André Figueiredo (PDT) ao comando da sigla no lugar de Cid Gomes

Em meio ao novo capítulo da crise interna do PDT, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) defendeu a manutenção da independência dos parlamentares da sigla em relação à gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Integrante do grupo liderado pelo deputado André Figueiredo (PDT), Antônio disse que a condução do partido por Cid Gomes (PDT) não estava seguindo o acordado.



Na última sexta-feira, 29, reunião do PDT chegou a pautar apoio oficial do partido ao governo Elmano, mas o tema foi retirado de pauta após pedido de André Figueiredo. O encontro terminou com confusão, gritaria e aliados de André deixando o local antes do fim.

Atualmente, dez dos 13 deputados atuam na base da gestão estadual, mas a última definição do partido é de que houvesse autonomia para cada parlamentar definir posição. Henrique é parte dos três deputados que tem atuado na oposição ou de forma independente.